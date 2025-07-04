Yemyeşil mahalle harabeye döndü! Yangın bölgesinden yürek sızlatan görüntüler

Ödemiş'te 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Yangınların tehdit ettiği Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, en çok etkilenen Tosunlar mahallesi alevlere teslim oldu. Birçok ev alev alev yanarken, yangın sonrası kaydedilen görüntüler herkesin yüreğini yaktı. Harabeye dönen bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Öte yandan, muhtemel bir yangında ilk müdahalenin yapılabilmesi için itfaiye ekiplerince köy girişine bırakılan yangın söndürme tankerinin yangının ilk saatlerinde kullanılmadığı görüldü. Tankerin konuşlandırıldığı alandan hareket ettirilmediği gözlemlenirken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallede zarar tespit çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.