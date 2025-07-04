Kaza ihbarına gelen jandarmaya taş, bıçak ve sopalarla saldırdılar

Gaziantep'te kaza yapıp devrilen aracı yolu kapattığı için çektirmek isteyen jandarma ekipleri saldırıya uğradı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen araç sahiplerinin bıçak, sopa ve taşlarla saldırdığı olayda 4 jandarma personeli yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te meydana gelen olayda 18 yaşındaki A.Ö.A isimli sürücünün kullandığı Estonya plakalı araç şarampole girdikten sonra devrilerek yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen aracı kullanan sürücü yaralandı.

JANDARMAYA SALDIRDILAR

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibinin yolu kapatan aracın çekici ile yoldan çekilmesi kararı üzerine kaza yapan araçta bulunan yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıslar, jandarma trafik ekibine saldırdı. Jandarma taş, bıçak ve sopalarla saldırıldığı bilgisi üzerine olay yerine jandarma asayiş timi de yönlendirildi.

4 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI

Saldırıda 4 jandarma personeli hafif şekilde yaralanırken, 5 saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.