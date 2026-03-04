Menü Kapat
Asırlık ‘On Beşi’ geleneği Bayburt’ta yaşatıldı: Çocuklar kapı kapı gezip şeker topladı

Bayburt'ta asırlık gelenek on beşi bu yıl da çocukların coşkusuyla yaşatıldı. Ramazan ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede gerçekleştirilen gelenekte iftarın ardından poşetlerini alarak sokaklara çıkan çocuklar, kapı kapı dolaşıp "on beşi" diye seslenerek şekerleme, çikolata, fındık, fıstık topladı.

On beşi geleneği 'a özgü kutlamalar arasında yer alıyor ve yüz yılı aşkın süredir devam eden gelenek mahalle aralarında renkli görüntülere sahne oluyor. Bu yıl da soğuk havaya rağmen, iftarın ardından sokaklara çıktı, vatandaşların kapılarını çalarak hem sevincini paylaştı hem de kendileri için hazırlanan hediyeleri topladı. Büyükler ise çocuklara şeker, çikolata, kuru yemiş ve çeşitli ikramlarda bulunarak, geleneğin sürmesine katkı sundu.

HER YIL HEYECANLA BEKLENİYOR

Bayburtlu çocuklardan Ebubekir Işılak, kente özgü bu geleneği her yıl heyecanla beklediklerini belirterek, "Bayburt'a özgü bir geleneğimiz var, adı da on beşi. Kapı kapı gezip şekerlemeler toplarız. Akşam da ailemizle birlikte atıştırırız" dedi.

Asırlık ‘On Beşi’ geleneği Bayburt’ta yaşatıldı: Çocuklar kapı kapı gezip şeker topladı

“‘ON BEŞİ' DİYE BAĞIRARAK ŞEKERLEMELER TOPLUYORUZ”

Muhammet Enes Göktaş da geleneği arkadaşları ve kuzenleriyle birlikte yaşattıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir gelenek, hep beraber seviyoruz. Arkadaşlarımla, kuzenlerimle çok eğleniyoruz. ‘On beşi' diye bağırarak şekerlemeler topluyoruz. Hep beraber bağırınca sesimiz daha kuvvetli çıkıyor, bize daha fazla şeker ve çikolata veriyorlar. Poşetlerimiz doluyor" diye konuştu.

Asırlık ‘On Beşi’ geleneği Bayburt’ta yaşatıldı: Çocuklar kapı kapı gezip şeker topladı

Hira Dikbaş ise iftarın ardından montunu giyip şeker toplamaya çıktığını söyledi. Ayşegül Anar da ramazan ayında on beşi gibi güzel geleneklerin yaşatıldığını, bu toplamanın her gün değil sadece bu gece yapıldığını dile getirdi. Nisa Çaphan da on beşinin Bayburt'a özel bir gece olduğunu söyleyerek, çocukların iftardan sonra evlerin kapısını çalıp "on beşi" diyerek şekerlerini aldığını ifade etti.

Asırlık ‘On Beşi’ geleneği Bayburt’ta yaşatıldı: Çocuklar kapı kapı gezip şeker topladı

“BU GELENEK YÜZYILLARDIR DEVAM EDİYOR”

Vatandaşlardan Mehmet Çınar, geleneğin dedelerden bu yana kuşaktan kuşağa aktarıldığını bildirerek, "Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Çocukları sevindirmek için ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede on beşi toplanır. Başka bir memlekette bu coşku yoktur. Çocuklar her kapıyı çalar, her kapı da onları gülerek karşılar. Meyve, kuru yemiş, şeker, çikolata, para verilir ve çocuklar sevindirilir. Bu güzel bir gelenektir, bu gelenekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BU YIL DA AYNI COŞKUYLA SÜRÜYOR

Özgür Demir ise Bayburt'un asırlık geleneğinin bu yıl da aynı heyecanla sürdüğünü kaydederek, "Bayburt'umuzun asırlık geleneği on beşi, her yıl olduğu gibi bu sene de coşkuyla devam ediyor. Bu soğuk havaya rağmen çocuklar sokak sokak, kapı kapı gezip bu geleneği yaşatmaya çalışıyorlar. Bizler de onların gönlünü hoş etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şekerlemelerini verip onları sevindiriyoruz" dedi.

