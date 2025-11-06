Menü Kapat
17°
Siirt'te unutulmaya yüz tutmuş gelenek yaşatıldı: Danuk Şöleni'nde kazananlar kaynadı!

Siirt'te "Danuk Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" düzenlendi. Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde büyük ilgi gören şölen, yıldızların altındaki sinema keyfiyle taçlandı...

Siirt'te unutulmaya yüz tutmuş gelenek yaşatıldı: Danuk Şöleni'nde kazananlar kaynadı!
'te "Danuk (haşlanmış buğday) Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması" etkinliği gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen , kazanlarda pişirilen haşlanmış buğdayın ikram edilmesiyle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, festival havasında geçen etkinliğe yoğun katılım sağlandığını söyledi. Bu yıl birincisi düzenlenen şölen ve açık hava sineması buluşmasını geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Bugün Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki çocuklarımıza yönelik, geçmişte büyüklerimizin sıklıkla yaptığı ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden yaşatıyoruz. Kurum çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte büyük bir şölen gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve göreneklerine, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de benzer etkinlikleri sürdürerek bu şöleni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz."

Siirt'te unutulmaya yüz tutmuş gelenek yaşatıldı: Danuk Şöleni'nde kazananlar kaynadı!

Kurum çalışanı Melike Koçyiğit ise etkinliğe katılanların keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Çocuklara buğdayın bereketini paylaştırarak misafirperverlik kültürünü aşılamak istedik." dedi.

Katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, için pasta kesilip ikram edildi. Daha sonra davetliler, yıldızların altında açık hava sinemasında film izledi.

Siirt'te unutulmaya yüz tutmuş gelenek yaşatıldı: Danuk Şöleni'nde kazananlar kaynadı!

Etkinliğe Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behcet İnal, kurum personeli, aileleri ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

