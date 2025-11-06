Menü Kapat
17°
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kültür şöleni Sultanbeyli’de başlıyor! Memleket Günleri programı belli oldu!

Sultanbeyli'nin zengin kültürel mozaiği bir kez daha bir araya geliyor. Çok sayıda şehir 2. Sultanbeyli Memleket Günleri’nde tanıtılacak. 8 Kasım Cumartesi günü başlayacak programın detayları belli oldu…

İstanbul ’de geleneksel hale gelen Memleket Günleri yeniden başlıyor. 8-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2. Sultanbeyli Memleket Günleri, Sultanbeyli Meydan Park’ta gerçekleştirilecek.

FARKLILIKLARIMIZ, EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ

Sultanbeyli’nin zengin bir kültürel çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Yaklaşık 370 bin nüfusa sahip ilçemizde, ülkemizin dört bir yanından gelen hemşehrilerimiz bir arada yaşıyor. Bu çeşitlilik, kültürümüzün en büyük zenginliklerinden biridir. Uzun yıllara dayanan komşuluk ilişkileri sayesinde Sultanbeyli’miz; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma iklimine ev sahipliği yapmaktadır. Bu iklimin hep birlikte coşkuyla yaşanması, farklı kültürlerin ve geleneklerin birbirini daha yakından tanıması için Memleket Günleri programı başlattık.” diye konuştu.

Kültür şöleni Sultanbeyli’de başlıyor! Memleket Günleri programı belli oldu!

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ

7’den 70’e herkesi kültür şölenine davet eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “İlkini geçen yıl başlattığımız Sultanbeyli Memleket Günleri’nin 2’incisini 8 Kasım’da başlatıyoruz. Sultanbeyli Meydan Park’ta düzenlenecek etkinliklerimiz 16 gün sürecek. Her yıl, daha da geliştirerek bu geleneğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Zengin kültürel mirasımızı, yöresel tatlarımızı ve geleneklerimizi bir araya getiren coşku dolu kültür şölenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum.” dedi.

HÜLYA POLAT KONSERİ
8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak açılış programı kapsamında ünlü sanatçı Hülya Polat da sahne alacak. 23 Kasım’a kadar dolu dolu sürecek etkinliklerde birbirinden değerli sanatçılar, halk oyun ekipleri sahne alacak. Her il derneğine ait stantlar ve yöresel lezzet stantları, etkinlik süresince ziyaretçilere hizmet verecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ
8 Kasım – Gümüşhane – Bayburt – 19.00
9 Kasım – Sinop – 15.00
9 Kasım – Samsun – 19.00
10 Kasım – Kastamonu – 19.00
11 Kasım – Bingöl – Van – 19.00
12 Kasım – Kars – Ardahan – Iğdır – 19.00
13 Kasım – Giresun – 19.00
14 Kasım – Ordu – 19.00
15 Kasım – Muş – 15.00
15 Kasım – Tokat – Yozgat – 19.00
16 Kasım – Yöresel Tatlar Yarışması – 12.00
16 Kasım – Niğde – Amasya – 15.00
16 Kasım – Malatya – 19.00
17 Kasım – Trabzon – 19.00
18 Kasım – Sivas – 19.00
19 Kasım – Bitlis – 19.00
20 Kasım – Siirt – 19.00
21 Kasım – Sıra Gecesi – 19.00
22 Kasım – Ağrı – 15.00
22 Kasım – Çankırı – 19.00
23 Kasım – Artvin – Balkan Göçmenleri – 15.00
23 Kasım – Erzurum – 19.00

ETİKETLER
#Türkiye
#sultanbeyli
#Yöresel Lezzetler
#Memleket Günleri
#Kültür Festivali
#Hülya Polat
#Kültür - Sanat
