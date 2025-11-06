Game Of Thrones dizi müziği çalıntı mı? Yıllar önce bakın kimin düğününde kullanılmış

Demir Taht uğruna verilen savaşları, ihanet ve entrikaları çarpıcı şekilde aktaran Game Of Thrones yeniden gündemde. Bu sefer her sezon ve her bölümü ile izleyiciyi kendi dünyasına çeken ve yıllar geçse de unutulmayan dizinin müziği konuşuluyor. İçinde pek çok kültürel mit bulunduran diziyle ilgili öne sürülen tezler ise oldukça iddialı. GOT’un müziklerini yapan Ramin Djawadi’nin babasının İranlı olması da iddiaları güçlendiriyor…

EN ÇOK İZLENEN YAPIMLARDAN BİRİ OLDU

Amerikan yapımı Game Of Thrones, ünlü yazar George R.R. Martin tarafından kaleme alınan Buz ve Ateşin Şarkısı romanından televizyona aktarıldı. 2011-2019 yılları arasında HBO’da yayınlanan dizi kısa sürede dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu.

Taht Oyunları'nın ilk sezonunda ilk pazar gecesi yayınlanması olduğu için ortalama 2,5 milyon izleyiciye sahipti ve tüm tekrarlar ile bölüm başına ortalama brüt 9,3 milyon izleyiciye ulaştı. İkinci sezonda ise ortalama brüt 11,6 milyon izleyiciye sahip olan GOT üçüncü sezonda 14,2 milyonluk izleyici ile The Sopranos'tan sonra HBO dizilerinin en çok izlenen 2.dizisi oldu. Dördüncü sezonda ise HBO tarafından yapılan açıklamada Game Of Thornes’un ortalama brüt 18,4 milyon izleyici sahip olduğu belirtilirken daha sonra 18,6 milyon olarak düzeltti ve The Sopranos'un rekorunu geçti.

Karmaşık karakterleri, politik entrikaları ile her bölümde izleyicisine nefessiz dakikalar yaşatan dizi tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasına girdi. Dizide yer alan karakterler, kıyafetler, objeler…GOT’a dair ne varsa popüler kültür ürünü oldu. Ve tabii müziği de farklı orkestralar, çeşitli müzik aletleri ile değişik versiyonlarla seslendirildi.

İRAN ŞAHI’NIN DÜĞÜN MÜZİĞİNDEN ESİNLENİLMİŞ

Game Of Thrones sezon finali yapalı yaklaşık 6 yıl olurken, dizi son günlerde yeniden gündem oldu. Sosyal medyada, GOT’un müziğinin 10 Aralık 1959 yılında gerçekleşen bir düğünün müziğinden esinlenildiği iddia edildi. Ancak bu düğün öyle sıradan insanlara ait değil. Zira şarkının yer aldığı düğünün sahibi İran’ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi…

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Tahran’da üst sınıf bir ailede dünyaya gelen Farah Diba ile 1959 yılında gerçekleşen ihtişamlı bir düğünle dünya evinde girdi. 21 yaşındaki İran’ın genç kraliçesi ve düğün merasimi büyük merak konusu olmuştu.

2015 yılında YouTube’a yüklenen bir videoda İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Farah Pehlevi’nin düğünündeki görüntüler yer alırken, arkada ise Game Of Thrones dizisinin orijinal müziğine çok benzeyen bir ezgi bulunuyor.

Videoyu gören pek çok kişi dizi müziği ile düğünde çalan müziğin hemen hemen aynı olduğunu düşünürken kimi kullanıcılar ise müziğin video kayıtlarına sonradan eklendiği ve orijinal kayıtlarda olmadığını iddia ediyor.