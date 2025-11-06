Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Diziden çıkarılan Mihriban Er ateş püskürdü

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır gibi oyuncularının başrolünde yer aldığı Çarpıntı dizisinin kadrosunda değişikliğe gidildi. Diziye sürekli rol alacağı için dahil olan Mihriban Er, sadece 2 sahnede rol aldıktan sonra projeden çıkarıldığını açıkladı.

ÇARPINTI DİZİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİK, SETİ KARIŞTIRDI

Çarpıntı dizisinde beklenmedik bir kriz yaşandı. Diziye devamlı karakter olarak dahil olan Mihriban Er, 6 bölümde sadece 2 sahnede yer aldıktan sonra projeden çıkarıldığını açıkladı.

Tecrübeli oyuncu Er, paylaşımında, "Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle… Sadece reyting savaşı var." dedi.

MİHRİBAN ER'İN ÇARPINTI DİZİSİNE BAŞLARKEN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Mihriban Er'in bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı bulurken, dizinin yapım ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Mihriban Er'in diziye ilk dahil olduğunda, "Hepinize sevgili arkadaşlarım, Bugün günlerden ÇARPINTI. Severek seyrettiğim diziye ben de Sibel rolüyle dahil oldum" sözleri dikkat çekti.