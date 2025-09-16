Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Askerde yaptığı kahramanlık 28 yıl sonra anlaşıldı! Mahkeme unvanını verdi

Tunceli'de 28 yıl önce vatani görevini yaparken teröristlere karşı yürütülen operasyonda rahatsızlanan ve terhis edilen Eşref Karayağız, yaklaşık 1 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak gazi unvanına kavuştu.

Askerde yaptığı kahramanlık 28 yıl sonra anlaşıldı! Mahkeme unvanını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 22:42

Eşref Karayağız (49), askerlik hizmetini 'de çavuş olarak yaparken bölücü örgütü mensubu teröristler ile mücadele esnasında 1 Aralık 1997 tarihinde rahatsızlanması sonucu tedavi altına alındı.

RAPOR SONRASI TERHİS EDİLDİ

Tedaviler sonucu hakkında kesin işlem raporu düzenlenerek 1997 tarihinde birliği tarafından terhis edilen Eşref Karayağız, askerlik hizmetinden mahrum sayılmasına rağmen haklarını alamadı.

Askerde yaptığı kahramanlık 28 yıl sonra anlaşıldı! Mahkeme unvanını verdi

HUKUK MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

Karayağız 1 yıl önce gazilik hakkına kavuşmak için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya konuyu anlattı. Açılan davalar sonucunda Karayağız mücadelesini kazandı ve gazilik unvanını 28 yıl sonra aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Kumartaşlı, "Avukatımız Serpil Öztürk aracılığı ile yaklaşık bir yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesini kazandık. Eşref Karayağız'ın 28 yıl sonra ordu vazife malulü gazi olarak hak kazanması için açtığımız davayı kazandık" dedi.

Karayağız, 28 yıl sonra aldığı gazilik unvanıyla Afyonkarahisar'ın 268'inci üyesi oldu.

