Hesabına gelen para başını yaktı! Askere gidecekken şimdi cezaevine girme riskiyle karşı karşıya

Bursa’da araç kiralama ve oto yıkama işiyle uğraşan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN yoluyla aldı. Bazı dolandırıcılar da elde ettikleri yasa dışı gelirleri aklamak amacıyla Yanık’ın hesabını kullandı. Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı, araç kiralama ve oto yıkama hizmeti almış gibi göstererek Yanık’ın banka hesabına aktardı.

HAKKINDA BİRÇOK DAVA AÇILMIŞ

Evine gelen mahkeme tebligatıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Yanık, hakkında birçok dava açıldığını öğrendi. Halen süren davalar nedeniyle, eylül ayında yapmayı planladığı vatani görevini yerine getiremeyip cezaevine girebileceğini ifade etti.

"SÜREKLİ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKIYORUM"

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, "Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor. Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler. Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.