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 | Özge Sönmez

Askeri üniformayla servis skandalı! İfadesinde kendini böyle savundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda müşterilere askeri üniforma ile servis yapan şahsın görüntüleri büyük tepki çekmişti. Yabancı uyruklu kişiye verilen ceza belli olurken, ifadesi şaşkına çevirdi. Şüpheli Yousuf Jaafer’in giydiği üniformanın Türk askeri üniforması olduğunu bilmediğini söyledi.

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Askeri üniformayla servis skandalı! İfadesinde kendini böyle savundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 09:33

Beyoğlu’nda 16 Nisan 2024’de sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden olmuştu. Bir şahsın, restoranda bulunan müşterilere askeri üniforma ile servis yapması üzerine ekipler harekete geçti. Görüntülere ilişkin yargılama karara bağlandı. Şüpheli Yousuf Jaafer’in ifadesi ise şaşkına çevirdi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanıklar Abdulkadir Güler, Adnan Kalkmaz ve Yousuf Jaafer’i ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini aşağılamak’ ve ‘özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma’ suçlarından ayrı ayrı toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkındaki 3 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

KIŞKIRTICI TUTUM VE DAVRANIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sosyal medyadaki videoda bir işletmede askeri üniforma giyen bir şahsın mekanda bulunan masalara askeri üniforma ile servis yapıldığının görüldüğü üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ve söz konusu işletme mesul müdürünün Abdulkadir Güler, işletme sahibinin Adnan Kalkmaz, video içerisinde askeri üniforma giyerek servis yapan kişinin ise Suriye uyruklu Yousuf Jaafer olduğunun tespit edildiği anlatıldı.
Devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi


Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yayınlamış oldukları videonun devletin askeri teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici niteliğinin bulunduğu, video içeriğinin düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı, toplumun gelişmesine katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya yönelik olduğu aktarıldı. Videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik hareketler içerdiği kaydedildi.


Söz konusu videonun kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik hareketler içerdiğinin belirtildiği iddianamede, hareketlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, hareketlerin bulunduğu videonun sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından birçok hesap ile grup tarafından yorumlarla birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, ilaveten tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

"TÜRK ASKERİ ÜNİFORMASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Yousuf Jaafer’in ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin ‘’Ben 2017 yılının yaz aylarında yasal yollar vasıtasıyla Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptım. Türkiye’ye geldikten sonra ilk olarak İstanbul ili Bakırköy ilçesi sonrasında Beylikdüzü ilçesinde restoranlarda çalışmaya başladım. Daha sonra 2022 yılı yaz aylarında sosyal medya vasıtasıyla video çekmeye ve gelir elde etmeye başladım. Söz konusu restorana gittiğimde burada müşteri olarak bulunan, Dubai’den geldiklerini söyleyen yabancı uyruklu 2 kişi, Eminönü’nden almış oldukları askeri üniformayı bana getirerek video çekme teklifinde bulundular. Ben de askeri üniformalı videonun daha fazla izleneceğini düşünerek bu teklifi kabul ettim. Video içerisinde et servisi yaptığım masada bulunan iki kişi bana askeri üniformayı getirerek video teklifinde bulunan tanımadığım 2 kişidir. Giymiş olduğum üniformanın üzerinde herhangi bir bayrak ya da yazı yoktu, Türk askeri üniforması olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım. Videoyu çekme amacım kesinlikle Türk askeri teşkilatını aşağılamak değildir’’ dediği öğrenildi.


Bilgileri dışında çekilerek yayında kaldığına yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği aktarıldı Şüpheli Jaafer’in askerlik mesleğine özgü elbiseleri başkalarını yanıltacak biçimde giyerek çektiği ve hesabından yayınlamış olduğu videoyu daha sonra sildiğinin de belirtildiği iddianamede, işletme mesul müdürü şüpheli Abdulkadir Güler ve işletme sahibi şüpheli Adnan Kalkmaz’ın, işletme üzerindeki yetkileri ve konumları gözetilerek videonun bilgileri dışında çekilerek yayında kaldığına yönelik savunmalarına itibar edilmeyeceği de belirtildi.

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