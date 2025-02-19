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ASKİ'ye rekor ceza! Bakanlık duyurdu: İki büyük ihlal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki ihlal nedeniyle ASKİ’ye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulandığını duyurdu. Açıklamada tespit edilen iki ihlalin detayları da belirtildi.

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ASKİ'ye rekor ceza! Bakanlık duyurdu: İki büyük ihlal
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'da yaşanan iki ihlalle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız ekiplerince, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığı tespit edilmiştir.

"TUZ GÖLÜ'NE DEŞARJ EDİLDİĞİ BELİRLENMİŞTİR"

Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı; ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü’ne deşarj edildiği belirlenmiştir.

"İKİ İHLALLE İLGİLİ ASKİ'YE TOPLAM 5 MİLYON 130 BİN 806 TL İDARİ CEZA"

Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ’ye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/csbgovtr/status/1892101052553367788

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Sıkça Sorulan Sorular

ASKİ'nin açılımı nedir?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı kararının 1. maddesi ile "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir kuruluş" olarak kurulmuştur.
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