Bakanlık harekete geçti! Çevreyi kirleten Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tesisine ceza kesildi

17 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:35

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesise ceza kesti.

Marmara Denizi​'nde müsilajla mücadele kapsamında uygulanan 22 maddelik Eylem Planı çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa​ İl Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı.

3 MİLYON 340 BİN TL CEZA KESİLDİ

Tesiste, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmaksızın doğrudan Deliçay Deresi'ne boşaltıldığı belirlendi. Bu durum üzerine tesise, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesildi.

BELEDİYELER İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU TESİSLERİNİ KURMADI

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı’nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı.

26 Aralık’ta bir kez daha Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.