Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ATA AÖF 2026 bütünleme sınav tarihleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. Final sonuçları için heyecan sürerken, ATA AÖF bütünleme sınav tarihi merak konusu oldu.

ATA AÖF 2026 bütünleme sınav tarihleri ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 17:53

2025-2026 Eğitim yılında uygulanacak olan ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde yer aldı.

Öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınav tarihlerini öğrenmek istiyor.

ATA AÖF 2026 bütünleme sınav tarihleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

Her sınav için öğrencilere 30 dakika sınav süresi verilirken sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı eksiltti.

ATA AÖF 2026 bütünleme sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ilan edilmişti.

Güz dönemi yarıyıl sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları da bu kapsamda üç oturum şeklinde 14-15 Ocak tarihinde yapılacak.

  1. Oturum 14 Şubat 2026
  2. Oturum 14 Şubat 2026
  3. Oturum 15 Şubat 2026
ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026: ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?
#Yaşam
