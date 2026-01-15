ATA AÖF 2026 bütünleme sınav tarihleri ne zaman?

2025-2026 Eğitim yılında uygulanacak olan ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde yer aldı.

Öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınav tarihlerini öğrenmek istiyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihinde gerçekleştirildi.

Her sınav için öğrencilere 30 dakika sınav süresi verilirken sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı eksiltti.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ilan edilmişti.

Güz dönemi yarıyıl sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları da bu kapsamda üç oturum şeklinde 14-15 Ocak tarihinde yapılacak.