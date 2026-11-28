Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden sökerek çalan 2 şüpheli, büstü hurdacıya satmayınca ormanlık alana attı. Jandarma ekiplerinin 10 gün boyunca sürdürdüğü çalışma sonucu kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

OKUL BAHÇESİNDEKİ BÜSTÜ ÇALDILAR

Edinilen bilgiye göre olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulunun bahçesinde meydana geldi. Kozlu ilçesinden gelen köye gelen G.B ve Y.B, okul bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp alarak bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin, olayın ardından Kozlu istikametine doğru hareket ettikleri öğrenildi.

Okul yönetiminin büstün çalındığını fark ederek şikayetçi olması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yaklaşık 10 gün süren titiz çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

BÜSTÜ SATMAK İSTEDİLER HURDACI KABUL ETMEDİ

Yapılan araştırmada, şüphelilerin çaldıkları Atatürk büstünün pirinç ve değerli bir metal olduğunu düşündükleri, bu nedenle hurdacıya götürerek satmak istedikleri belirlendi. Ancak hurdacının büstü almaması üzerine büstü ormanlık alana attıkları ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yakalanan G.B ve Y.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.