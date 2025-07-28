Samsun'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 kişi yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Feci kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Muhammed Recep Ali E'nin (27) kullandığı LL 399 TH yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Fatih Kavşağı'nda Doğan D. (37) yönetimindeki 55 ANZ 132 plakalı ATV aracı ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan Furkan E. (25), Hüseyin E. (18), Yelda Poyraz Ö. (29) ve Murat Ö. (32) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ATV SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Öte yandan durumu ağır olan sürücü Doğan D, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.