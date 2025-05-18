Avcılar'da binadan beton koptu! 1 kişi ölümden döndü

İstanbul Avcılar'da bir binadan kopan beton parçaları, caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve başına dikiş atılarak taburcu edildiği öğrenildi.