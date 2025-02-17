Avcılar'da geri dönüşüm tesisi saatlerdir yanıyor: İstanbul'un her yerinden itfaiye sevk edildi

İstanbul Avcılar’da bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın, saat 19.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak’ta bulunan tesiste başladı. Yangını fark eden çalışanlar müdahale etmeye çalışsa da alevlerin hızla yayılması üzerine itfaiyeye haber verildi.

20 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ BÖLGEDE

Plastik malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın, kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine Avcılar, Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy ve Şişli başta olmak üzere 20 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için ekipler önlem aldı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, dronla havadan görüntülendi. İtfaiyenin 3 saattir devam eden çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.