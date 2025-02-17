Alevler saatlerdir durdurulamıyor! Sondaj çalışmasında metan gazı yangını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir sondaj çalışması sırasında yüzeye çıkan metan gazının alevlenmesiyle yangın çıktı. Yangın, saatlerdir kontrollü bir şekilde sürerken, yangının ilk anlarında işçilerin müdahalesi kameraya yansıdı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro inşaatı sırasında gerçekleştirilen sondaj çalışması sırasında, yaklaşık 47 metre derinlikten yüzeye çıkan metan gazı alev aldı. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının çevresinde güvenlik önlemleri alarak, bölgeye girişleri demir bariyerlerle engelledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangının başladığı andan itibaren alınan tedbirlerle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yangın yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında meydana gelmiştir. İhbarın ardından hızla itfaiye ekipleri gönderilmiş; AFAD ve doğalgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre, sondaj alanında herhangi bir boru hattı bulunmadığı belirtilmiştir. Yangında hafif yaralanan çalışanın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilmiştir. Yangının yayılmaması amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alınmış, olay yerinde 7/24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altından açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmektedir, ancak kesin sonuç TPAO tarafından yapılacak testlerle belirlenecektir. Bölgede paniğe neden olacak bir durum bulunmadığı, tüm tedbirlerin alındığı vurgulanmış ve vatandaşlara geçmiş olsun dilekleriiletilmiştir."