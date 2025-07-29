AVM tuvaletinde skandal! Kadınları gizlice kayda aldı

Bolu'da bir AVM'de kadınlar tuvaletine giren C.A., kadınların müstehcen görüntülerini cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sapığın gizlice görüntüler çektiğini fark eden kadınlar ise duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından dövüldü.

SAPIK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.