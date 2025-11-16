Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ayakkabı boyacısının havuza atladığı görüntüler viral oldu açıklama geldi: Her yıl tatile giderim

Ailesiyle gittiği yaz tatilinde havuza atlarken çekilen videosu sosyal medyada gündem olan ayakkabı boyacısı Harun Akdoğan, "Fakirin atlayışı da fakir" sloganıyla paylaşılmasının kendilerini de şaşırttığını söyledi.

Sosyal medyada "Fakirin atlayışı da fakir" paylaşımıyla viral olan görüntülerin sahibi ayakkabı boyacısı Harun Akdoğan çocuklarını mutlu edebilmek için ailecek her yıl planı yaptığını söyledi. Akdoğan videosunun ise sosyal medyada gündem olmasına şaşırdığını söyledi.

Ayakkabı boyacısının havuza atladığı görüntüler viral oldu açıklama geldi: Her yıl tatile giderim

"GARİP OLMASAK BU İŞ YAPMAYIZ"

Adana'nın ilçesinde uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Akdoğan, mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "35 yıldır bu işi yapıyorum. Herkes bizi ‘garip boyacı' diye bilir. Bir 15 yıl daha dayanabilirsem yarım asırlık boyacı olacağım, o zaman kendimi emekliye ayırırım. Garip olmasak ayakkabı boyacılığı yapmayız; bu hem sloganımız hem durumumuz. Burada müşterilerimizin ayakkabı ve çantalarını en iyi şekilde tamir etmeye çalışıyoruz. Hayat şartları zor ama biz çekirdekten yetiştik bu işte" dedi.

Ayakkabı boyacısının havuza atladığı görüntüler viral oldu açıklama geldi: Her yıl tatile giderim

"ÇOCUKLARIMIN MUTLU OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

İyi bir babası olmak için fedakarlık yaptığını anlatan Akdoğan, "Üç çocuğumun geleceği için elimden geleni yapıyorum. Eşim ve çocuklarımın rahat yaşaması için mücadeleye devam ediyorum. Yılda bir defa onları Mersin Susanoğlu'na tatile götürüyorum. Çocuklar havuzlu bir yer isteyince kıramadım, apart otelde kaldık. Anı kalsın diye video çektirmiştim. Sonra sosyal medya hesabımda paylaşınca ‘Fakirin atlayışı da fakir' diyerek paylaşmışlar. Video 10 milyon izlendi, biz de çok şaşırdık" diye konuştu.

Ayakkabı boyacısının havuza atladığı görüntüler viral oldu açıklama geldi: Her yıl tatile giderim

"PANSİYONUN SAHİBİ ÇAĞIRDI AMA GİDEMEM"

Viral olan videosunun ardından tatil yaptığı pansiyonun sahibinin yeniden kendilerini davet ettiğini söyleyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Kaldığım pansiyonun sahibi yine çağırdı ama arabam motor yedi, 106 bin TL masraf çıktı. Ben de dedim ki ‘Bu yıl değil, üç yıl daha zor gelirim.' Çocuklar babalarının sosyal medyada sürekli karşılarına çıktığını söylüyor. Bizim için hatıra oldu. Reklamın kötüsü olmaz dedim. İşimiz biraz daha arttı. Maddi zorluklara rağmen yaşama sevincimi kaybetmiyorum. Bizim cebimiz delik ama gönlümüz zengin. Şu da bir gerçek; para olmadı mı olmuyor. Çocukların her istediği alınmaz ama amacım onları biraz mutlu etmek, kimseye muhtaç etmeden yaşatmak. Üç çocuğumdan biri bu yıl birinci sınıfa başladı, en büyüğü ise lise son sınıfta. En büyüğümüzün dersleri iyi, bu yıl üniversite sınavına girecek. Diş doktoru olmasını istiyoruz."

Ayakkabı boyacısının havuza atladığı görüntüler viral oldu açıklama geldi: Her yıl tatile giderim

"3 BİN 500 AYAKKABI SAHİPLERİNİ BEKLİYOR"

Akdoğan, iş yerinde binlerce ayakkabının hala sahipleri tarafından alınmadığını ama bakımları, tamirleri yapılarak hazır beklediğini aktararak, "Şu an 3 bin 500 ayakkabı sahiplerini bekliyor. Sahipleri cezaevine girenler, vefat edenler var. Biz güvenle saklıyoruz. Belki bir gün sahipleri ya da yakınları gelir alır" dedi.

