Nemrut’ta ayılar dronu görünce şaşkına döndü: Görüntüler viral oldu!

Bitlis’in Nemrut Kalderası’nda, geçen hafta anne ve yavru ayılar, doğa fotoğrafçısı Burhan Sevinç’in dronuyla görüntülendi. Hayvanlar, üzerlerinde uçan dronu fark edince merakla izledi, bazıları sesinden rahatsız olup ağaçlara saklandı, bir kısmı ayağa kalkarak tepki gösterdi.
Görüntülerde ayılar, doğal habitatlarında özgürce hareket ederken yakalandı. Fotoğrafçı Sevinç, “Amacım yaban hayatını belgelemek, hayvanlara zarar vermeden uzaktan çekim yapıyorum” dedi.
Dron kamerasına yansıyan sahneler sosyal medyada büyük ilgi gördü, ayılarla dron arasındaki etkileşim izleyenleri şaşırttı.