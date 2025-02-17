Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ayasofya tarihine hançer gibi yapı! Bin 500 yılık tarihi sarnıç SPA merkezine döndü

Tarihi faciaların son durağı Ayasofya Camisi oldu. Caminin yanında bulunan bin 500 yıllık tarihi sarnıç, 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrilmişti. Ruhsatı olmayan işletmenin sarnıç içine havuz koyduğu ve alt katlara masaj salonları yaptırması tepki çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da suç duyurusunda bulunduğu Navitas Spa Sarnıç’ı Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayasofya tarihine hançer gibi yapı! Bin 500 yılık tarihi sarnıç SPA merkezine döndü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 14:25

İstanbul'un binlerce yıllık tarihi yapısına hançer gibi saplanan SPA merkezi tepkilere neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı Hilton Otel’in altında hizmet veren Navitas Spa Sarnıç isimli bir işletme, bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezi olarak kullanıyor. İşletmenin resmi internet sitesinin ‘hakkımızda’ bölümünde, "Büyülü bir atmosferde eşsiz bir spa keyfi yaşamak istiyorsanız Navitas’ı tercih edin. Sultanahmet’in kalbindeki Hagia Sofia Mansions İstanbul, Curio Collection by Hilton bin 500 yıllık tarihi sarnıcın içinde modern bir spa merkezine ev sahipliği yapıyor.

Navitas Spa, kişiye özel hizmet veren ve eşi benzeri olmayan bir merkez. Burada üst düzey pek çok hizmet sunuluyor. Masaj terapileri ruh, beden ve akıl uyumuna odaklanıyor. Egzotik Orta Asya masajlarını profesyonel ekipler uyguluyor. 13 farklı masaj ve bakım paketi sunan Navitas Spa’da Uzak Doğu, İsveç, Aromaterapi, Mum, Sultan, Sıcak Taş masajı ve Sihr-i Sarnıç çift terapi paketleri sıklıkla tercih edilen bakımlar arasında yer alıyor" ifadeleri bulunuyor.

KAÇAK EKLENTİLER YAPILDI

Tarihi sarnıcın masaj salonu olarak kullanılması ise tepkilere neden oldu. Vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlenen tarihi sarnıcın, kentsel arkeolojik sit alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları çerçevesinde kaldığı tespit edildi. Navitas Spa Sarnıç işletmesinin restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi sarnıcın, masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesinin ardından kaçak eklentilerle birlikte yapının aslını bozduğu öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sarnıcın masaj salonuna çevrilmesinin ardından iletilen şikayetleri dikkate alarak 2022 yılında çalışmalara başladı. Sarnıç ve mahzendeki kaçak eklentilerin 6 ay içerisinde kaldırılması talep edildi. Navitas Spa Sarnıç ise talebi dikkate almayarak yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında aykırılıkların kaldırılmaması üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Vakıfların azınlık hissesi nedeniyle kaçak eklentileri tarihi yapıdan kaldıramazken, 31 Aralık 2024 tarihinde Fatih Belediyesi'nden tarihi sarnıçta aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi talep edildi. Fatih Belediyesi Kurul Müdürlüğü tarafından talebin ardından bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, tescilli sarnıç ve mahzen yapılarına ilişkin girişe bitişik konumda cam bir eklenti olduğu, üst kotta jakuzi mantığında 120 santimetre derinliğinde deneyim havuzu bulunduğu ve bu kısımda 2 adet sütunun yer aldığı, alt kotta soyunma kabinleri, masaj, sauna ve hamam mekanlarının bulunduğu belirlendi. Miras intikali ile 60'a yakın mülkiyet sahibi olan tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu da tespit edilirken, tarihi yapıya zarar veren işletme, 27 Kasım 2024’te vergi muafiyeti talebinde bulundu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bu talep aykırılıkların giderilmesinin ardından değerlendirileceğini bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Kamuoyuna yansıyan "Bin 500 Yıllık Sarnıcı Masaj Salonuna Çevirdiler" başlıklı habere konu olan İstanbul‘daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında kaldırma kararı verilmiş, 2023 yılında da suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan sarnıç, kentsel arkeolojik sitte kalmakta olup 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Söz konusu sarnıcın, bir otel işletmesi tarafından havuz olarak kullanıldığına ilişkin şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce gerekli iş ve işlemler ivedilikle başlatılmış ve 15 Kasım 2022 tarihli Kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına karar verilmiştir. Bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılmaması üzerine alınan 26 Aralık 2023 tarihli Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve aykırılıkların giderilerek rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilmiştir.

Akabinde ilgililerince tescilli taşınmaza ilişkin vergi muafiyeti talebi iletilmiş ve 27 Kasım 2024 tarihli Kurul kararı ile söz konusu talep taşınmazdaki aykırılıklar giderilmediği için uygun görülmemiştir. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün muhtelif yazıları ile alınan kurul kararlarının takibi yapılmış ve en son 19 Aralık 2024 tarihli Müdürlük yazısı ile ilgili Kurumlara kurul kararı gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesi ve izinsiz uygulamaların kaldırılması istenilmiştir. Fatih Belediyesi’nin 31 Aralık 2024 tarihli yazısı ile kurul kararının yerine getirilebilmesi için aykırılıkların neler olduğunun açıkça belirtilmesi ve onaylı projelerin iletilmesi istenilmiştir. İlgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 28 Ocak 2025 tarihli yazısı ile taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili Belediyesine iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın suç duyurusunda bulunduğu Navitas Spa Sarnıç’ı Fatih Belediyesi tarafından mühürlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy duyurdu! Denizli'de heyecanlandıran keşif: 'Tarih yeniden canlanacak'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’un fethinde kaçmak için kullanıldı! Şimdi kayboluyor: Tarihi yapıdan meraklandıran görüntüler

Sıkça Sorulan Sorular

Ayasofya ne zaman cami oldu?
iyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.
ETİKETLER
#istanbul
#suç duyurusu
#kültür ve turizm bakanlığı
#şikayet
#masaj salonu
#restorasyon
#Tarihi Yapı
#Spa Merkezi
#Kaçak Eklenti
#Tarihi Yapı
#Kültür Varlığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.