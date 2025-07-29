Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Umut Arslan

Aydın’da denizde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında denizde sürüklenen lastik botta göçmenler mahsur kaldı. Sahi güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine lastik bot içerisinde mahsur kalan 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen, kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın’da denizde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:25

’ın ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 7'si çocuk 22 düzensiz olduğu bilgisine ulaştı.

Aydın’da denizde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Göçmen Kafilesi Kurtarıldı

Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, başarılı operasyonla düzensiz göçmenleri kurtardı. Olay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da denizde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muğla açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Ekipler teyakkuzda! Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
ETİKETLER
#düzensiz göç
#aydın
#göçmen
#kuşadası
#Sahil Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.