Aydos Ormanı'nda yangın! Havadan ve karadan müdahale edildi

Pendik'te Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin desteği ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yolunda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Aydos Ormanı’nda çıkan yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, çevre ilçelerden gelen takviyelerle de hava desteği sağlandı. Sarıyer’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri bölgedeki söndürme çalışmalarına katılarak yangına müdahale etti.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan görüntülenen orman yangınında ormanın çeşitli noktalarında devam eden alevler ve müdahale ekiplerinin koordineli çalışmaları kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığını öğrenilirken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.