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 | Bengül Arıca

Ayrıldığı sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Uyurken yüzüne ve vücuduna kezzap döktü

İstanbul'da yaşayan Yasemin Uzunçelebi, ayrıldığı sevgilisi tarafından dehşeti yaşadı. Uyuduğu sırada eve gizlice giren adam genç kadının yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine kezzap döktü. Korkunç olayda kıkırdakları eriyen, sol gözü akan ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan Uzunçelebi 4 yıl içinde defalarca ameliyat oldu. Son olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrası hareket kabiliyeti arttı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:07

Dehşete düşüren ola 5 Ekim 2021'de İstanbul'da yaşandı. 4 yıl önce garson olarak çalışan Yasemin Uzunçelebi, 42 yaşındayken çalıştığı işletmeye müşteri olarak gelen Mehmet Y. ile arkadaş oldu. Daha sonra sevgili olan çift bir süre sonra ayrılırken, Yasemin Uzunçelebi Antalya'ya taşınma kararı aldı. Ablasıyla birlikte yaşayan Uzunçelebi, her şeyden habersiz 5 Ekim 2021 tarihinde işten eve geldi. Antalya'ya taşınmasına kısa bir süre kala eşyalarını toparlayan kadın uykuya daldı.

SUYU KESİP UYURKEN YÜZÜNE KEZZAP DÖKTÜ

Gizlice eve giren Mehmet Y., iddiaya göre içerisinde su olan bütün kapları boşaltıp, şebeke suyunu kesti. Mehmet Y. daha sonra elindeki kezzabı uyuyan kadının yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine döktü. Gece saat 03.00 sıralarında acı ile uyanan kadın yüzünü yıkayacak su aradı. Su bulamayan Uzunçelebi, apartman dairelerinin zillerine basıp yardım istedi. İddiasına göre kapıyı kimsenin açmaması üzerine evine dönen kadın, 112'yi arayarak yardım istedi.

Ayrıldığı sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Uyurken yüzüne ve vücuduna kezzap döktü

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU, KIKIRDAKLARI ERİDİ

Ağır yaralı ve hayati tehlikesi bulunan kadın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadının sol gözü akarken sağ gözünde görme kaybı oluştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece, kıkırdaklarında 4'üncü derece yanık ve erime oluşan kadın 6 ay yoğum bakımda tedavi gördü. Dört ay da serviste tedavi görüp ayağa kalkan kadın, o anları asla unutmadığını dile getirdi. Tavsiye üzerine boynundaki ve ellerindeki deri gerginliğini giderip hareket kabiliyeti için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Uzunçelebi burada muayene oldu. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla ellerini, boynunu daha rahat kullanan kadın, hastaneye ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayrıldığı sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Uyurken yüzüne ve vücuduna kezzap döktü

ACI TECRÜBELERDEN SONRA GENÇLERE TAVSİYE

Öte yandan yaşadığı acı tecrübelerden yola çıkarak, gençlere tavsiyelerde bulunan Yasemin Uzunçelebi, gençlerin hayatına alacakları insanları iyice araştırmaları ve kolay kolay güvenmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Talihsiz kadın, kendisinin en büyük hatasının kolay inanmak olduğunu sözlerine ekledi.

"YÜZÜNÜZÜN DIŞ TARAFI ERİYOR, ELLERİNİZE, AYAKLARINIZA DAMLIYOR"

Kezzapla yapılan saldırı gecesini anlatan Uzunçelebi, "O gün Antalya'ya taşınacaktım. Gece uyurken eve girmiş, kezzabı nasıl hazırladı, bilmiyorum. Kafam çok karışıktı, tam olarak hatırlamıyorum. Bir çocuğun rüyadan uyanması gibi, o acıyı tarif etmek imkânsız. Yüzünüzün bir kısmı erirken hissettiğiniz şey anlatılmaz. Yüzünüzün dış tarafı eriyor, ellerinize, ayaklarınıza damlıyor. O can havliyle su arıyorsunuz, ama etrafta su yok. Damacanaları, çaydanlıkları, su ısıtıcısını, sürahiyi boşaltmış. Her şeyi organize bir şekilde planlamış. Elektriği ve suyu kapatmış, her şeyi önceden düşünmüş. Bunu gündüz mü yaptı, bilmiyorum, hatırlamıyorum. O gün yoldan gelmiştim, yorgundum. Eşyalarımı toplayıp saat 22:00 gibi yattım. O yorgunlukla hiçbir sesi duymadım" ifadelerini kullandı.

Ayrıldığı sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Uyurken yüzüne ve vücuduna kezzap döktü

"HASTAMIZIN ŞU ANKİ DURUMU İYİ"

Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ise yapılan başarılı operasyonla ilgili olarak, "Yasemin adlı hastamızın durumu gerçekten acı bir tablo. Daha önce Türkiye'de sanatçı Bergen'in yaşadığı trajik olay hepimizin malumu. Bergen, sevdiği kişi tarafından önce kezzapla yakılmış, ardından kurşunlanarak öldürülmüştü. Hastamız da Bartın'dan bize başvurdu ve onun da Bergen'e benzer bir hikayesi var. Hastamızın vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmuş ve sağ gözünde görme kaybı gelişmiş. Hasta daha önce birçok ameliyat geçirmiş ve bundan sonra da çeşitli ameliyatlar geçirmesi gerekecek. Şu anda el ve boyun bölgesine odaklandık. Boynunda çekintiler vardı ve ağız yoluyla yeterince iyi nefes alamıyordu. Boğazında trakeostomi bulunuyor, yani nefesini boğazından alıyor. Her iki elinde de çekintiler mevcut, bu yüzden ellerini rahat kullanamıyor. Sol el ve boyun bölgesindeki yanık alanlarını tedavi ettik. Hastamızın şu anki durumu iyi, ancak bu ameliyat yeterli olmayacak; birkaç ameliyat daha geçirmesi gerekecek. Önümüzdeki haftalarda diğer ameliyatları da yavaş yavaş gerçekleştirdikten sonra, inşallah kabul edilebilir bir görünüme kavuşacak. Yanıklar 3. derece, hatta bazı bölgelerde 4. dereceye ulaşıyor; kemik ve kıkırdağı bile etkilemiş. Bu bölgelerin rekonstrüksiyonu gerçekten çok zor. Şimdilik boyun ve el bölgelerine odaklandık. Bu tedaviler tamamlandıktan sonra tekrar yüz bölgesine yoğunlaşacağız" dedi.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Öte yandan geçtiğimiz yıl mahkemece Mehmet Y.'ye "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

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#Sağ Göz Kaybı
#Yaşam
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