Ayrıldığı sevgilisine dehşeti yaşattı! Önce dövdü sonra zorla arabaya bindirerek kaçırmaya çalıştı

Bartın'da M.A isimli kişi ayrıldığı kız arkadaşına sokak ortasında korku dolu anlar yaşattı. Genç kadını önce darp eden sonra da zorla arabaya bindirerek kaçırmaya çalışan adam, kadının bağırmasıyla araçtan indirip kaçtı. O dehşet anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bartın'da yaşayan B.F isimli kadına ayrıldığı erkek arkadaşı dehşeti yaşattı. M.A isimli şahıs, ayrıldığı sevgilisi B.G. isimli kadını arayarak görüşmek istedi. Bartın Kemerköprü Mahallesi Tarla sokakta buluşan çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. M.A isimli adam kadını sokak ortasında önce darp darp etti sonra ise zorla araca bindirmeye çalıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Araca bindirilen B.G.'nin bağırmaya başlaması ve direnmesi üzerine kadını indiren M.A., aracıyla olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, plakasını belirlediği araç ve şahsın peşine düştü.

POLİS KADINI AĞLARKEN BULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ağlar halde bulunan kadın, vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar nedeniyle sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Polis tarafından aranan M.A.,nın daha öncesinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.