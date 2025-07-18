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 | Selahattin Demirel

Ayşe'yi öldürüp valizle atmıştı! Cani katil hakkında 2 yıl önce ölen eski sevgilisiyle ilgili karar verildi

İstanbul'da cansız bedeni valizden çıkan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un, 2 yıl önce Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada da tutuklandı.

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Ayşe'yi öldürüp valizle atmıştı! Cani katil hakkında 2 yıl önce ölen eski sevgilisiyle ilgili karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 20:49

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın (29) ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç (38) hakkında hazırlanan , dün Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

YARGILANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Sanığın yargılanmasına 27 Kasım'da başlanacak.

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ETİKETLER
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#Eski Polis Memuru
#Yaşam
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