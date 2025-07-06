Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Aziz Yıldırım Galatasaraylı çıktı! İsim benzerliği nedeniyle sürekli yanlış aranıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Aziz Yıldırım, ismi nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanıyla sık sık karıştırılıyor. Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a ulaşmak isteyenler İnternette buldukları numaradan Manisalı Aziz Yıldırım'ı arayınca Galatasaray taraftarı genç bir sesle karşılaşıyor. Yanlış gelen telefonlar ise genç Yıldırım'ın hayatına eğlenceli bir boyut katıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 11:47

’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki , ismi nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanıyla sıkça karıştırılıyor. İnternette buldukları numarayla Fenerbahçeli Aziz Yıldırım’a ulaşmaya çalışan insanlar, Manisalının genç sesiyle karşılaşıyor. Yanlış gelen telefonlar, Yıldırım’ın yaşamına eğlenceli bir boyut katıyor.

İSMİNİ BABASINDAN ALDI

Manisalı Aziz Yıldırım, isminin hikayesini anlatırken babasının Fenerbahçeli bir arkadaşının ısrarı üzerine bu ismi aldığını belirtiyor. Yıldırım, “Babamın arkadaşı, Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım’dan çok etkilenmiş. Soyadımız da Yıldırım olduğu için babama isim konusunda baskı yapmış. O dönemde babam da bu isteği kıramamış ve ismim Aziz olmuş. Ama ne başkanla bir akrabalığımız var, ne de kendisiyle bir bağlantımız” diyor.

Aziz Yıldırım Galatasaraylı çıktı! İsim benzerliği nedeniyle sürekli yanlış aranıyor

GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUNU BELİRTİYOR

taraftarı olduğunu vurgulayan Yıldırım, isim benzerliği nedeniyle haftada birkaç kez yanlış telefon aldığını ifade ediyor. “Arayanlar, başkan Aziz Yıldırım’ı aradıklarını söylüyor. Ben de ‘Evet, Aziz Yıldırım benim’ diyorum. Ama birkaç dakika sonra yanlış kişiyi aradıklarını fark edip özür diliyorlar. Benim, Galatasaray taraftarı bir Aziz Yıldırım olduğumu öğrendiklerinde şaşırıyorlar” şeklinde konuşuyor.

Aziz Yıldırım Galatasaraylı çıktı! İsim benzerliği nedeniyle sürekli yanlış aranıyor

EMLAK İŞİNDEN KAYNAKLANAN YANLIŞ ARAMALAR

Yıldırım, ailesiyle birlikte konfeksiyon ve emlakçılık sektöründe faaliyet gösterdiği için telefon numaralarının internette yayınlandığını ve bu nedenle yanlış aramaların arttığını dile getiriyor. “Numaramız internette yer aldığı için insanlar ulaşabiliyor. Bazen gülüp geçiyorum, bazen de gerçekten yorucu oluyor. Ama her telefon konuşması eğlenceli bir anı bırakıyor” diyor.

Aziz Yıldırım Galatasaraylı çıktı! İsim benzerliği nedeniyle sürekli yanlış aranıyor

FARKLI BİR TAKIM TARAFTARI OLMAK

Kendi adını taşırken farklı bir takımın taraftarı olmanın ilginç olduğunu ifade eden Yıldırım, “Aziz Yıldırım denince herkesin aklına Fenerbahçe Başkanı geliyor. Ama ben tam tersiyim. Galatasaray’a olan sevgimle tanınırım. Telefonla arayıp beni yanlışlıkla bulsalar da, bu durumu kabullendim ve keyif alıyorum” diye ekliyor. Manisa’nın Galatasaraylı Aziz Yıldırım, isim benzerliğiyle yaşadığı bu durumu artık hayatının bir parçası haline getirirken, yanlış aramaları mizahi bir dille karşılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için net mesaj: "Eğer beni böyle zorlarsanız..."
Ali Koç, Aziz Yıldırım ile buluşmuştu! Fenerbahçe'deki dev zirvede Galatasaray kararı
ETİKETLER
#galatasaray
#Manisa
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Yanlış Aramalar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.