Aziz Yıldırım Galatasaraylı çıktı! İsim benzerliği nedeniyle sürekli yanlış aranıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Aziz Yıldırım, ismi nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanıyla sıkça karıştırılıyor. İnternette buldukları numarayla Fenerbahçeli Aziz Yıldırım’a ulaşmaya çalışan insanlar, Manisalının genç sesiyle karşılaşıyor. Yanlış gelen telefonlar, Yıldırım’ın yaşamına eğlenceli bir boyut katıyor.

İSMİNİ BABASINDAN ALDI

Manisalı Aziz Yıldırım, isminin hikayesini anlatırken babasının Fenerbahçeli bir arkadaşının ısrarı üzerine bu ismi aldığını belirtiyor. Yıldırım, “Babamın arkadaşı, Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım’dan çok etkilenmiş. Soyadımız da Yıldırım olduğu için babama isim konusunda baskı yapmış. O dönemde babam da bu isteği kıramamış ve ismim Aziz olmuş. Ama ne başkanla bir akrabalığımız var, ne de kendisiyle bir bağlantımız” diyor.

GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan Yıldırım, isim benzerliği nedeniyle haftada birkaç kez yanlış telefon aldığını ifade ediyor. “Arayanlar, başkan Aziz Yıldırım’ı aradıklarını söylüyor. Ben de ‘Evet, Aziz Yıldırım benim’ diyorum. Ama birkaç dakika sonra yanlış kişiyi aradıklarını fark edip özür diliyorlar. Benim, Galatasaray taraftarı bir Aziz Yıldırım olduğumu öğrendiklerinde şaşırıyorlar” şeklinde konuşuyor.

EMLAK İŞİNDEN KAYNAKLANAN YANLIŞ ARAMALAR

Yıldırım, ailesiyle birlikte konfeksiyon ve emlakçılık sektöründe faaliyet gösterdiği için telefon numaralarının internette yayınlandığını ve bu nedenle yanlış aramaların arttığını dile getiriyor. “Numaramız internette yer aldığı için insanlar ulaşabiliyor. Bazen gülüp geçiyorum, bazen de gerçekten yorucu oluyor. Ama her telefon konuşması eğlenceli bir anı bırakıyor” diyor.

FARKLI BİR TAKIM TARAFTARI OLMAK

Kendi adını taşırken farklı bir takımın taraftarı olmanın ilginç olduğunu ifade eden Yıldırım, “Aziz Yıldırım denince herkesin aklına Fenerbahçe Başkanı geliyor. Ama ben tam tersiyim. Galatasaray’a olan sevgimle tanınırım. Telefonla arayıp beni yanlışlıkla bulsalar da, bu durumu kabullendim ve keyif alıyorum” diye ekliyor. Manisa’nın Galatasaraylı Aziz Yıldırım, isim benzerliğiyle yaşadığı bu durumu artık hayatının bir parçası haline getirirken, yanlış aramaları mizahi bir dille karşılıyor.