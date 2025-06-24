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Editor
 | Burak Ayaydın

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için net mesaj: "Eğer beni böyle zorlarsanız..."

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Ataşehir'de genç kongre üyeleri ile bir araya gelen Aziz Yıldırım, zorlanmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için net mesaj:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 20:54

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiası adına kritik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu süreçteki rolüne dikkat çeken Aziz Yıldırım, kendisi üzerinden prim yapılmamasını istedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Ben hangi şartta aday olacağımı açıkladım. Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşması için yapılması gerekenleri konuşmak. Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan birçok spor kulübü var. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben, Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum. Beni bırakın. Benimle oynarsanız; bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, 'Yokum' derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın."

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe için net mesaj: "Eğer beni böyle zorlarsanız..."

Sıkça Sorulan Sorular

AZİZ YILDIRIM NE İSTEMİŞTİ?
Belirli bir sayı barajı bekleyen Yıldırım, aksi halde başkanlığa aday olmayacağını söylemişti.
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