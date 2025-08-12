Baba pompalı tüfekle dehşet saçtı! Oğlu ve oğlunun arkadaşını vurdu

Mersin'de meydana gelen olayda baba ve oğulları arasında çıkan tartışma hastanede son buldu. 69 yaşındaki baba İ.T henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı oğulları H.T. (39) ve K.T. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İ.T. evden silah getirmeye gittiği sırada çocukları H.T. ve K.T. ile yanlarında bulunan pikaba koşarak gitmeye çalıştı.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Bu sırada baba rastgele pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Pikaba binen H.T. dizinden, arkadaşı C.U. sırt kısmından yara aldı. Yaralılar, seyir halindeyken yolda 112 Acil Komuta Merkezini aradı. Yeni Hal kavşağında sağlık ekiplerine tarafından karşılanan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BABA YAKALANDI

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba İ.T. ise olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.