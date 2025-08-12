Menü Kapat
31°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Baba pompalı tüfekle dehşet saçtı! Oğlu ve oğlunun arkadaşını vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde baba ve oğulları arasında çıkan tartışmada kan aktı. Öfkeli baba evden aldığı pompalı tüfekle oğullarına ateş etti. Olayda oğlu ve oğlunun arkadaşı olan C.U. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:19

'de meydana gelen olayda baba ve oğulları arasında çıkan tartışma hastanede son buldu. 69 yaşındaki baba İ.T henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı oğulları H.T. (39) ve K.T. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba İ.T. evden getirmeye gittiği sırada çocukları H.T. ve K.T. ile yanlarında bulunan pikaba koşarak gitmeye çalıştı.

Baba pompalı tüfekle dehşet saçtı! Oğlu ve oğlunun arkadaşını vurdu

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Bu sırada baba rastgele pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Pikaba binen H.T. dizinden, arkadaşı C.U. sırt kısmından yara aldı. Yaralılar, seyir halindeyken yolda 112 Acil Komuta Merkezini aradı. Yeni Hal kavşağında sağlık ekiplerine tarafından karşılanan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba pompalı tüfekle dehşet saçtı! Oğlu ve oğlunun arkadaşını vurdu

BABA YAKALANDI

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Baba İ.T. ise olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

