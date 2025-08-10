Başakşehir'de baba ve oğul dehşeti! 70 yaşındaki kadını sokak ortasında dövdüler

Olay, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Sahintepe Gamze Sokak'ta 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önüne bırakılan "mavi bidon" nedeniyle binada oturan 70 yaşındaki kadınla, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

Dükkanın önüne bidonların bırakılmasına kızan kişi, apartmanın kapısını tekmeledi. Yukarıdan bir bardak atılırken, bidonlarını deviren şahıs ve babası, aşağı inen yaşlı kadını darp etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kısa süreliğine ayrılırken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.