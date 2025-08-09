Adana'da marul dehşeti! Bekçi beğenmeyince çırağı darp etti

Adana'da dayısının marketinde çalışan A.Ç. (14), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen siparişin ardından mahalle bekçisi olduğu öğrenilen K. K.'ye marul götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen K. K., siparişi getiren 14 yaşındaki A.Ç'.yi darbetti. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken çocuğun yakınları hemen hastaneye giderek darp raporu alıp karakola başvurdu. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.