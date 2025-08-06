Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İmamın darp ve ölüm tehdidi iddiasına köylülerden cevap! "Çok film izlemiş galiba"

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde bir imamın, darp ve tehdit edildiğine yönelik iddialara köylülerden yalanlama geldi. Yaşananları "kurgulanmış bir senaryo" olarak niteleyen köylüler, kimsenin imama saldırmadığını ve iddiaların abartılarak kamuoyuna servis edildiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İmamın darp ve ölüm tehdidi iddiasına köylülerden cevap!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:40

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde, Yaz Kur'an Kursu sırasında çocukların oyun oynadığı sırada bir otomobile kola döküldüğü gerekçesiyle başladığı öne sürülen tartışmada imamı ve ailesinin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

İmamın darp ve ölüm tehdidi iddiasına köylülerden cevap! "Çok film izlemiş galiba"

"İMAM, HALKI KIŞKIRTTI"

Yaşanan olayın ardından ve ailesi, köyde ölüm tehditleri aldıklarını öne sürmüştü. Olayın merkezinde yer alan araç sahibi Semih Ç., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananların imam tarafından kurgulandığını ve kamuoyuna yalan şekilde aktarıldığını iddia etti. Olayın ardından imam tarafından basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunan Semih Ç., imamın köy halkına yönelik, "Ben bu köye ev yaptırdım, o yüzden beni çekemiyorsunuz", "Erkekseniz teker teker gelin", "Ben kamu görevlisiyim, bana hiçbir şey yapamazsınız" gibi sözlerle halkı kışkırttığını ileri sürdü.

İmamın darp ve ölüm tehdidi iddiasına köylülerden cevap! "Çok film izlemiş galiba"

"KİMSE İMAM VURMADI"

Yaşanan arbedede kimsenin imama vurduğunu görmediğini belirten Semih Ç., olayın abartılarak kamuoyuna servis edildiğini söyledi. Olay anında köylüleri ayırmaya çalıştığını belirten bir diğer vatandaş ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, imamın tavırlarıyla gerginliği tırmandırdığını öne sürdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul için fırtına ve sağanak yağış alarmı! AKOM gün vererek uyardı!
İş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Tekne parçalanmış, kendisinden tek bir iz bile yok
Eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü! Polis, öfkeli kadını zor sakinleştirdi
ETİKETLER
#Otomobil
#tartışma
#kavga
#İsparta
#cami
#imam
#Yazısöğüt
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.