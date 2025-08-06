İmamın darp ve ölüm tehdidi iddiasına köylülerden cevap! "Çok film izlemiş galiba"

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde, Yaz Kur'an Kursu sırasında çocukların oyun oynadığı sırada bir otomobile kola döküldüğü gerekçesiyle başladığı öne sürülen tartışmada cami imamı ve ailesinin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

"İMAM, HALKI KIŞKIRTTI"

Yaşanan olayın ardından imam ve ailesi, köyde ölüm tehditleri aldıklarını öne sürmüştü. Olayın merkezinde yer alan araç sahibi Semih Ç., İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananların imam tarafından kurgulandığını ve kamuoyuna yalan şekilde aktarıldığını iddia etti. Olayın ardından imam tarafından basına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunan Semih Ç., imamın köy halkına yönelik, "Ben bu köye ev yaptırdım, o yüzden beni çekemiyorsunuz", "Erkekseniz teker teker gelin", "Ben kamu görevlisiyim, bana hiçbir şey yapamazsınız" gibi sözlerle halkı kışkırttığını ileri sürdü.

"KİMSE İMAM VURMADI"

Yaşanan arbedede kimsenin imama vurduğunu görmediğini belirten Semih Ç., olayın abartılarak kamuoyuna servis edildiğini söyledi. Olay anında köylüleri ayırmaya çalıştığını belirten bir diğer vatandaş ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, imamın tavırlarıyla gerginliği tırmandırdığını öne sürdü.