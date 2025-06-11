Baba ve oğlunu vahşice katletti! Korkunç olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, baba ve oğlunu bıçakla öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Zanlı cinayetleri işledikten sonra elinde bıçakla motoruna binip bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren olay Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 yaşındaki Göksal U. mutfaktan aldığı bıçakla 45 yaşındaki Menderes Aşgın'ı ve beraber aynı evde yaşadığı 43 yaşındaki Nesrin Acar'ı yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ELİNDE BIÇAKLA OLAY YERİNDEN AYRILDI"

Korkunç olay sonrası katilin apartmandan ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde Göksal U.’nun elinde bıçakla apartmandan çıkması, ardından motosikletine binerek olay yerinden ayrılması ve çevredeki vatandaşların korkuyla uzaklaşması yer alıyor.