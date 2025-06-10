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 | Selahattin Demirel

İçki sofrasında dehşet: Baba-oğul öldürüldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da içki sofrasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, baba ve oğlunu öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Kendisi de yaralanan zanlı kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 21:43

Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi'nde bugün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

İHBAR ETTİ DİYE ÇOCUĞU DA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. (35) mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın'ı (45) ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı (43) yaraladı.

İçki sofrasında dehşet: Baba-oğul öldürüldü, 1 kişi yaralandı

Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

SALDIRIDAN SADECE KADIN YARALI KURTULDU

Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İçki sofrasında dehşet: Baba-oğul öldürüldü, 1 kişi yaralandı

YAKALANDI

Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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