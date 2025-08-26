Baba yüreği çayda can verdi: Kızını kurtarmak isterken boğuldu

İstanbul
Bursa'nın Büyükorhan ilçesindki Emet Çayı'nda aile dramı yaşandı. Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, ailesiyle kaplıcaya giden Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), dolaşmak için Emet Çayı yakınlarındayken acılı olay meydana geldi.
Kızının çaya düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, kızını kurtarmak için peşinden suya atladı.
Çevredeki vatandaşlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken baba, akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.