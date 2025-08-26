Sosyal medya paylaşımları 16 yaşındaki çocuğu ele verdi: Evinde yok yok!

Emniyet ekipleri sosyal medya hesaplarından suç aletleri paylaşan kişileri radarına aldı. 16 yaşındaki çocuğun evine yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru bulundu.

EMNİYETTEN SANAL DEVRİYE

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen E.Y.’yi (16) yakalamak için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; E.Y. yakalanırken, evde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.



E.Y. hakkında ateşli silahlar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.