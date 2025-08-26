Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sosyal medya paylaşımları 16 yaşındaki çocuğu ele verdi: Evinde yok yok!

Kayseri'de 16 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımları sonrası evinde arama yapıldı. Çok sayıda suç aletlerini sosyal medyada paylaşan çocuğun evinde de sakladığı aletler bulundu.

Sosyal medya paylaşımları 16 yaşındaki çocuğu ele verdi: Evinde yok yok!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 01:31

Emniyet ekipleri sosyal medya hesaplarından suç aletleri paylaşan kişileri radarına aldı. 16 yaşındaki çocuğun evine yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru bulundu.

Sosyal medya paylaşımları 16 yaşındaki çocuğu ele verdi: Evinde yok yok!

EMNİYETTEN SANAL DEVRİYE

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen E.Y.’yi (16) yakalamak için Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; E.Y. yakalanırken, evde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Sosyal medya paylaşımları 16 yaşındaki çocuğu ele verdi: Evinde yok yok!


E.Y. hakkında ateşli silahlar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kızına ve parktaki çocuklara yaptığı iğrençliği itiraf etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akıbetini paylaştı
ETİKETLER
#kayseri
#siber suç
#Suç Aletleri
#Ağaç Soruşturması
#Çocuk Suçluları
#Yaşam
