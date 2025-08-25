Kızına ve parktaki çocuklara yaptığı iğrençliği itiraf etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akıbetini paylaştı

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda bir adam 9 yaşındaki öz kızına ve parklardaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. İnfiale neden olan kişi, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e de dil uzattı.

"HUZUR VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLERİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Tepki çeken paylaşım sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, söz konusu şahsın Ankara'da yakalandığını belirterek "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1960038366671474806