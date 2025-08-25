Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kızına ve parktaki çocuklara yaptığı iğrençliği itiraf etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akıbetini paylaştı

Sosyal medyada dolaşan bir paylaşımda bir kişi 9 yaşındaki kızına ve parklardaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. İnfiale neden olan paylaşım sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulunarak iğrenç cümleler sarf eden kişinin yakalandığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızına ve parktaki çocuklara yaptığı iğrençliği itiraf etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akıbetini paylaştı
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 21:38

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda bir adam 9 yaşındaki öz kızına ve parklardaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. İnfiale neden olan kişi, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e de dil uzattı.

"HUZUR VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLERİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Tepki çeken paylaşım sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, söz konusu şahsın Ankara'da yakalandığını belirterek "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızına ve parktaki çocuklara yaptığı iğrençliği itiraf etti! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akıbetini paylaştı

Yerlikaya'nın konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1960038366671474806

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve Rus savaş uçağı karşı karşıya: ''Müdahaleye hazırız''
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Telefondaki ses 'Başınız belada' dedi! 8 kentte 15 milyonluk vurgun ortaya çıktı
ETİKETLER
#adalet
#çocuk istismarı
#cinsel taciz
#siber suçlar
#Kutsal Kitablara Hakaret
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.