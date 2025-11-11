Dolar/TL bugün ne kadar? İşte 11 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 11 Kasım 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,2093
Satış (TL): 42,2478
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 48,8131
Satış (TL): 48,8575