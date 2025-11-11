Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Altın fiyatları 11 Kasım 2025 Salı gününü yükselişle açtı. Gram altın 5 bin 616,24 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın da 9 bin 512,00 TL seviyesine yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım Salı 2025 altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 07:19

yeniden yükselişe geçti. 3 haftadır düşüşlere doymayan altın fiyatları 11 Kasım Salı gününü yükselişle açtı. Dün günü 5 bin 491,80 TL'den açan bugün 5 bin 616,24 TL seviyesine fırladı. ise 9 bin 245,00 TL'den 9 bin 512,00 TL'ye yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, ne kadar? İşte 11 Kasım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

11 KASIM 2025 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.428,00 TL
SATIŞ: 9.512,00 TL

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.615,52 TL
SATIŞ: 5.616,24 TL

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.596,00 TL
SATIŞ: 37.904,00 TL

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.057,00 TL
SATIŞ: 38.633,00 TL

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.076,27 dolar
SATIŞ: 4.076,82 dolar

Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları bir anda fırladı! İşte gram altının yeni fiyatı
İslam Memiş'ten altın için '3.780 TL' uyarısı! Perşembeyi işaret etti: Çok önemli bir gün
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.