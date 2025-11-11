Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 3 haftadır düşüşlere doymayan altın fiyatları 11 Kasım Salı gününü yükselişle açtı. Dün günü 5 bin 491,80 TL'den açan gram altın bugün 5 bin 616,24 TL seviyesine fırladı. Çeyrek altın ise 9 bin 245,00 TL'den 9 bin 512,00 TL'ye yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım altın fiyatları...

11 KASIM 2025 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.428,00 TL

SATIŞ: 9.512,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.615,52 TL

SATIŞ: 5.616,24 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.596,00 TL

SATIŞ: 37.904,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.057,00 TL

SATIŞ: 38.633,00 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.076,27 dolar

SATIŞ: 4.076,82 dolar