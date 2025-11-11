Altın fiyatlarında ani yükseliş! Gram altın fırladı: İşte 11 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 3 haftadır düşüşlere doymayan altın fiyatları 11 Kasım Salı gününü yükselişle açtı. Dün günü 5 bin 491,80 TL'den açan gram altın bugün 5 bin 616,24 TL seviyesine fırladı. Çeyrek altın ise 9 bin 245,00 TL'den 9 bin 512,00 TL'ye yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.428,00 TL
SATIŞ: 9.512,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.615,52 TL
SATIŞ: 5.616,24 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 37.596,00 TL
SATIŞ: 37.904,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 38.057,00 TL
SATIŞ: 38.633,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.076,27 dolar
SATIŞ: 4.076,82 dolar