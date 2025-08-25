Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Yaşam
 Selahattin Demirel

Telefondaki ses 'Başınız belada' dedi! 8 kentte 15 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Telefonla aradıkları kişileri "Adınız FETÖ'ye karıştı, başınız belada" diyerek korkutarak ağlarına düşüren dolandırıcılar 8 ilde vatandaşlardan 15 milyonluk vurgun yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Telefondaki ses 'Başınız belada' dedi! 8 kentte 15 milyonluk vurgun ortaya çıktı
IHA
25.08.2025
25.08.2025
Aradıkları kişileri " soruşturmasına adınız karışmış" yalanıyla kandırarak paralarını alan şüphelilerle ilgili şikayetler sonrası harekete geçildi.

Çorum İl Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Telefondaki ses 'Başınız belada' dedi! 8 kentte 15 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, 'FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başınız belada’ diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

8 İLDE 15 MİLYONLUK GELİR

Derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayında yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışma süresinde ise yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık önlendi. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen M.A., H.Ç., M.Y., M.Ş., M.K. ve F.İ. isimli 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Telefondaki ses 'Başınız belada' dedi! 8 kentte 15 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı, 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

Operasyonun ardından Çorum'a getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

