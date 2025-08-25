Çorum'da ilginç keşif! Üzerindekiler meraklandırdı, ekipler el koydu

Türkiye'nin birçok ilinde eski medeniyetlerin yaşadığı topraklarda kazı çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilginç bulgular ortaya çıkıyor. Bu kez Çorum'da bir altyapı çalışması sırasında bulgulara rastlandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında üzerinde haç motifleri ve yazılar bulunan tarihi bir mezar taşı bulundu.

HAÇ FİGÜRLERİ VAR

Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada üzerinde haç figürleri ve yazılar olan bir mezar taşı bulundu. Taşı fark eden iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri ve Çorum Müzesi'nden uzmanlar sevk edildi.

Müze görevlilerinin yaptığı ilk incelemede tarihi olduğu değerlendirilen taş koruma altına alındı.