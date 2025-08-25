Menü Kapat
Çorum'da ilginç keşif! Üzerindekiler meraklandırdı, ekipler el koydu

Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında tarihi bir bulguya rastlandı. Kanal kazısı yapıldığı esnada bir tarihi eser bulundu, ekipler harekete geçti.

Türkiye'nin birçok ilinde eski medeniyetlerin yaşadığı topraklarda çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilginç bulgular ortaya çıkıyor. Bu kez 'da bir altyapı çalışması sırasında bulgulara rastlandı.

Çorum'da ilginç keşif! Üzerindekiler meraklandırdı, ekipler el koydu

Çorum'un ilçesinde yürütülen altyapı çalışması sırasında üzerinde haç motifleri ve yazılar bulunan tarihi bir mezar taşı bulundu.

Çorum'da ilginç keşif! Üzerindekiler meraklandırdı, ekipler el koydu

HAÇ FİGÜRLERİ VAR

Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada üzerinde haç figürleri ve yazılar olan bir mezar taşı bulundu. Taşı fark eden iş makinesi operatörünün ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri ve Çorum Müzesi'nden uzmanlar sevk edildi.

Çorum'da ilginç keşif! Üzerindekiler meraklandırdı, ekipler el koydu

Müze görevlilerinin yaptığı ilk incelemede tarihi olduğu değerlendirilen taş koruma altına alındı.

