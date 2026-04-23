Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Babalık izni kaç gün oldu 10 gün mü?

Yeni baba olan ya da baba adaylığı heyecanını yaşayan milyonlarca çalışan, güncel mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde babalık izni sürelerini ve bu hakların kullanım koşullarını yakından izliyor. Annelik izni düzenlemesi TBMM’den geçti. Anneler için doğum izni süresi doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrasında 16 hafta olmak üzere toplamda 24 haftaya yükseltildi. Diğer yandan babalık izninde de değişiklik yapıldı. Peki, babalık izni kaç güne çıkarıldı, 10 gün oldu mu?

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 15:47
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 15:47

Türkiye’de iş hukuku ile devlet memurları kanunu, çalışan babaların en mutlu anlarında ailelerinin yanında olabilmeleri için belirli yasal süreler tanıyor. Ancak bu sürelerin kapsamı, çalışanın bağlı olduğu kanun maddesine göre açık bir farklılık göstermektedir. Kamu ve özel sektörde görev yapan tüm annelerin doğum iznini artıran düzenleme kapsamında izin süresi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Annelik izninde yapılan değişiklik sonrası dikkatler babalık iznine yöneldi.

BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU MU?

Milyonlarca anneyi kapsayan doğum izni düzenlemesi Meclis’ten geçti. Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında izin süresi doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olacak şekilde toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni, memurlarda olduğu gibi 10 gün olarak belirlenecek.

BABALIK İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4857 sayılı ’na tabi olan tüm çalışanları kapsamakta. Bu düzenleme ile birlikte eşi doğum yapan her özel sektör çalışanı, herhangi bir ücret kesintisine uğramadan 10 günlük yasal izin hakkından yararlanabilecek.

