Babalık izni kaç gün oldu 10 gün mü?

Türkiye’de iş hukuku ile devlet memurları kanunu, çalışan babaların en mutlu anlarında ailelerinin yanında olabilmeleri için belirli yasal süreler tanıyor. Ancak bu sürelerin kapsamı, çalışanın bağlı olduğu kanun maddesine göre açık bir farklılık göstermektedir. Kamu ve özel sektörde görev yapan tüm annelerin doğum iznini artıran düzenleme kapsamında izin süresi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Annelik izninde yapılan değişiklik sonrası dikkatler babalık iznine yöneldi.
Milyonlarca anneyi kapsayan doğum izni düzenlemesi Meclis’ten geçti. Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında izin süresi doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olacak şekilde toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni, memurlarda olduğu gibi 10 gün olarak belirlenecek.
Kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olan tüm çalışanları kapsamakta. Bu düzenleme ile birlikte eşi doğum yapan her özel sektör çalışanı, herhangi bir ücret kesintisine uğramadan 10 günlük yasal izin hakkından yararlanabilecek.