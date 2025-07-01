Babasını demirlere asılmış halde buldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde 65 yaşındaki Halit Gürbüz, oğlu tarafından yaşadığı binanın teras katında demirlere bağlanmış iple asılı şekilde bulundu.

112 Çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Halit Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.