Babasının kafasını taşla ezerek öldürdü! Kanlı elbiseleriyle hastaneye gitti: Vahşette korkunç detaylar

Denizli'nin Çal ilçesinde psikolojik rahatsızlıkları olan Efrahim G. isimli şahıs, babasını sopayla darbedip başına taşla vurarak öldürdü. Korkunç olay sırasında anne ve bir çocuğun da evde olduğu belirlendi.

Aşağıseyit Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki Efrahim G. ile 62 yaşındaki babası Halil G. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim G, babasını sopayla darbedip başına taşla vurdu. Olayın ardından kanlı elbiseleriyle Çal Devlet Hastanesi'ne giden zanlı, doktorlara babasını öldürdüğünü söyledi.

EVDE ANNE VE BİR ÇOCUK DA VARDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, evde Halil G'nin cansız bedenini buldu. Halil G'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdü.

Ailenin hayvancılıkla uğraştığı, anne ve bir çocuğun olay esnasında evde olmadıkları öğrenildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.