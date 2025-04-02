Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu! Saldırganlar yakalandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dün gece dehşet dolu anlar yaşandı. Kimlik kontrolü için çevrilen 4 kişi bekçilere saldırdı. Çıkan çatışmada silahla vurularak ağır yaralanan bekçiden acı haber geldi. Olayın ardından kayıplara karışan saldırganlar ise bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ÇATIŞMA

Olay saat dün saat 23.30 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece bekçileri sokakta yürürken şüphelendikleri şahıslara kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine kimlik kontrolü yapmayı reddeden kimliği belirsiz şüpheliler bekçilere silah çekti.

BEKÇİ SURATINDAN VURULDU

Çıkan çatışmada yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölcek isimli bekçi ağır yaralandı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından yaralı Gölcek, ambulansla en yakındaki hastaneye sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Saldırıda ağır yaralanan Uğur Gölçek, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün geceden beri tedavisi devam eden Gölçek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan 4 saldırganın yakalandığını açıkladı. Emniyetin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bekçilerimiz 2 tim halinde toplam 8 bekçi olarak devriye attıkları esnada, sokak üzerinde bulunan şüpheli şahıslara dur ihtarında bulunmuşlar, şüphelilerin kaçmaya başlayarak kendilerine doğru ateş etmesi sonucu meslektaşımız yaralanmıştır.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) olduğu tespit edilmiş, şüpheliler olaydan kısa süre sonra Bağcılar ilçesinde yakalanmıştır."