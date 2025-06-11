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 | Özge Sönmez

Bahar Aksu cinayetinde kan donduran ifadeler! 'Aslında kaçıracaktım, ama o cümleyi duyunca öldürdüm'

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025'te eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Bahar Aksu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet zanlısı Rüstem Elibol ve cinayete yardım eden 3 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Zanlıların ifadeleri ise dehşete düşürdü. Katil eski eş Elibol, 'Aslında kaçıracaktım, ama o cümleyi duyunca öldürdüm' ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 16:23

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Sokak ortasında eski eşli tarafından katledilen Bahar Aksu'nun cinayetine ilişkin görülen dava 25 Haziran'a ertelendi. Cinayet zanlısı Rüstem Elibol ve cinayete yardım eden 3 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Öte yandan zanlıların ifadeleri de ortaya çıktı. Olay gününü anlatann Elibol'un ifadesi dehşete düşürdü.

Bahar Aksu cinayetinde kan donduran ifadeler! 'Aslında kaçıracaktım, ama o cümleyi duyunca öldürdüm'

"BEN EŞİMİ SEVİYORDUM"


Sanık Elibol, savunmasında İstanbul'a gelme amaçlarının ev bakmak olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımın bir suçu yoktur, ben eşimle barışmak için gelmiştim. O gün kendisiyle görüştüm, yeniden evlenmek istiyordum. Bana 'sen adam mısın' deyince çok sinirlendim. Çok pişmanım, arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldiler. Olay plansız şekilde bir anda gerçekleşti. Ben eşimi seviyordum" dedi.


Mahkeme başkanı, sanık Elibol'a önceki ifadelerinden kesitler okuyarak doğru olup olmadığını sordu. Sanık ise ifadesiz bir tavırla 'doğrudur' şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine başkan, "Ne doğru? Ne desem doğrudur diyorsun, hangisi doğru?" dedi. Sanık ise susma hakkını kullanarak söylemek istediği bir şey olmadığını belirtti.

"SIRF HERKES BİZE BAKIYOR DİYE"

Diğer 3 sanık Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar savunmalarında bu olayla herhangi bir alakalarının olmadığını, böyle bir durumdan haberleri olmadığını, Rüstem Elibol'un kendilerine sadece ev bakma konusunu söylediğini belirtti. Sanık Salman, "Bana Rüstem kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğundan bahsetmişti. Arabaya bindiğimde Rüstem de peşimden gelecek zannediyordum ama arkamı döndüğümde kadına ateş ettiğini gördüm. Benim kesinlikle kaçırma konusundan haberim yoktu, ben onun sevgilisi olduğunu düşünerek sırf herkes bize bakıyor diye, o an rezil olmayalım diye refleksle 'abla arabaya bin' dedim elimle arabayı gösterdim. Ben bir kişiyi, hele de bir kadını öldürmek için İstanbul'a gelmedim. Ben ev bakmaya gelmiştim, olay için pişmanım" şeklinde konuştu.

Bahar Aksu cinayetinde kan donduran ifadeler! 'Aslında kaçıracaktım, ama o cümleyi duyunca öldürdüm'

"2 SENE KIZIMA DIŞARI ÇIKMAKSIZIN BEN BAKTIM"

Müşteki Gülçin Küçüktorun ifadesinde, kızı Bahar Aksu'nun her türlü şiddeti gördükten sonra kadın sığınma evine gittiğini belirterek, "Kızımı ben gidip alarak Edirne'ye getirdim. Onu özellikle saklamak amacıyla Edirne'de bir köyde ev tuttum. 2 sene kızıma dışarı çıkmaksızın ben baktım. Sonra 3 yıl kadar Rüstem'den ses çıkmadı. Bahar antrenördür, bunun üzerine 'ben antrenörlüğe devam edeceğim veya İstanbul'daki akrabamın yanına gidip otelde çalışarak hayatımı sürdüreceğim. Kaç kaç nereye kadar?' dedi. İzin verdim çalışmaya başladı, ben de çalışıyordum zaten. Devamlı konuşuyorduk kızımla" ifadelerini kullandı.
Duruşmada Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın avukatları müvekkillerinin cinayet ile alakaları olmadığını savunarak beraatlarını talep etti.

İLK DURUŞMADA MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Rüstem Elibol'un boşandıktan sonra kendisinden kaçan ve saklanan Bahar Aksu'yu sosyal medya hesaplarından 2020'den beri takip ettiğini, nerede olduğunu bulmaya çalıştığını ve Aksu'nun bir otelde çalıştığını öğrendiğini aktardı. Mütalaada, sanık Elibol'un eski eşini öldürmek amacıyla yanına arkadaşlarını da alarak İstanbul'a geldiği, diğer sanıkların üzerinde silah olduğunu bilerek Elibol ile geldikleri, kişi sayısının yeterli olmadığını düşünerek sanık Samet Salman'ı da yanlarına aldıkları kaydedildi.

KASTLARININ AKSU'YU ÖLDÜRMEK OLDUĞU AKTARILDI

Sanıkların Bahar Aksu'yu bekledikleri sırada geldiğini görmeleri üzerine Elibol'un elinde silahla araçtan indiğinin aktarıldığı mütalaada, bu sırada direksiyonda bulunan Semih Yapar'ın aracı Aksu'nun yanına getirdiği, Aksu'nun direnmesi üzerine Elibol'un silahla Aksu'yu öldürdüğü, sanıkların günler öncesinden hazırlık yaptıkları, olay yerinde keşif yaptıkları ve tüm sanıkların olayın başından itibaren kastlarının Aksu'yu öldürmek olduğu belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Açıklanan mütalaada sanık Rüstem Elibol'un ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3'er yıldan 9'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına ve sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Diğer 3 şüpheli Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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#Bahar Aksu
#Rüstem Elibol
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