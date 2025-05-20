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 | Bengül Arıca

Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı! Cani eski eş için istenen ceza belli oldu

Şişli’de eski eşi tarafından sokak ortasında katledilen Bahar Aksu cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski eş Rüstem Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 15:48

İstanbul Şişli’de çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi tarafından önce kaçırılmak istenen daha sonra ise direnmesi üzerine kurşun yağmuruna tutulan Bahar Aksu korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Katil zanlısı eski eş Rüstem Elibol'a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı! Cani eski eş için istenen ceza belli oldu

CANİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bahar Aksu cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma tamamlandı! Cani eski eş için istenen ceza belli oldu

DİĞER 3 ŞÜPHELİYE İSE 4 YILDAN 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Diğer 3 şüpheli S.Y., S.S. ve A.B.'nin ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiği öğrenildi.

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