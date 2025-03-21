Bahçelievler'de kahreden olay! Taksiye binerken feci şekilde can verdi!

İstanbul Bahçelievler'de feci bir olay yaşandı. Marketten çıkıp taksiye binmek üzere olan kadına hızla gelen motosiklet çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen olayda marketten dönen bir kadın feci şekilde can verdi. Şirinevler E-5 yan yol üzerinde 40 yaşlarındaki kadın marketten alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek istedi. O esnada hızla gelen motosikletin çarpması sonucu metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi sürücüsü ve tedavi için hastaneye götürülen motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Öte yandan kadının marketten yaptığı alışveriş poşetlerinin etrafa saçıldığı görüldü.