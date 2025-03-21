Freni patlayan belediye otobüsü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Heykel Siteler hattında çalışan S2 numaralı belediye otobüsü Kaplıkaya Siteler Mahallesi Kanuni Cadde üzerinde freninin patlaması sonucu önce önündeki bir otomobile ardından da karşı yöne geçip bir direğe çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Üzerinde baz istasyonu da bulunan direkte de maddi hasar meydana geldi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Otobüsün ilk önce çarptığı park halindeki otomobilde yaralanan kimse bulunmadı. Belediye otobüs şoförünün aracın hızını azaltmak için önce park halindeki otomobile çarpması da muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

öte yandan belediye otobüsündeki çığlık çığlığa dehşet anları kameraya anbean yansıdı.